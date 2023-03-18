Россиянам рассказали, как избежать тромбоза Хирург Ярахмедов: чтобы избежать тромбоза необходимо поддерживать двигательную активность

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Сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов рассказал агентству ПРАЙМ, что для того, чтобы не допустить развития тромбоза, следует поддерживать регулярную двигательную активность и бросить вредные привычки. Эксперт пояснил, что одной из главных причин развития недуга является гиподинамия — атрофия мышц из-за длительного застоя организма. Он добавил, что вредные привычки также способствуют повышению риска развития тромбоза.

Вероятность тромбоза повышают и вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Необходимо от них отказаться. Чтобы предотвратить тромбообразование, важно поддерживать ежедневную физическую активность, — сказал Ярахмедов.

Специалист отметил, что риск тромбообразования повышают оперативные вмешательства, травмы и онкологические болезни. Врач порекомендовал заниматься плаванием для улучшения физического состояния. Он также предупредил, что наличии факторов риска тромбообразования необходимо оставаться на связи с лечащим врачом.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.