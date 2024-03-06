Россиянам рассказали, как избавиться от боли в пояснице Врач Проценко: напряжение и расслабление суставов в пояснице поможет от боли

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Чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо выполнять специальное упражнение, рассказал врач-анестезиолог Виталий Проценко в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Специалист объяснил, что оно создает напряжение и расслабляет сустав, таким образом оживляя его.

Мы ему создаем напряжение и расслабляем. Таким образом сустав начинает оживать. Он двигается. Он получает энергию. Он получает жизнь и питание, — сказал Проценко.

Упражнение продемонстрировал мануальный терапевт Вячеслав Кан. По его словам, в первую очередь нужно сесть на колени, сильно раздвинув их. После этого следует начать аккуратно опускаться корпусом и постараться лечь на локти, добавил Кан. Как объяснил Проценко, данное упражнение укрепляет крестцово-подвздошный сустав, расположенный в пояснице.

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