Россиянам рассказали, как их накажут за приготовление шашлыка на балконе Депутат Чаплин: за шашлыки на балконе россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приготовление продуктов на открытом огне на балконе или лоджии квартиры запрещено в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, за нарушение этого запрета гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, если никто при этом не пострадал.

Использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и номеров в гостиницах строго запрещено. <...> Нарушителям грозит административное наказание до 15 тысяч рублей, если никто не пострадал, — сказал Чаплин.

Он добавил, что при нанесении ущерба соседскому имуществу или легкого вреда здоровью штраф может вырасти до 50 тысяч рублей. При этом за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти недобросовестному соседу, который готовит шашлыки на балконе, будет грозить уголовная ответственность. В связи с этим Чаплин посоветовал россиянам готовить продукты на открытом огне в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что группа мужчин разожгла мангал для жарки шашлыков на балконе жилого дома в Москве. Местные жители жаловались на соседей в соцсетях и утверждали, что зона для жарки шашлыков и барбекю разворачивается там далеко не впервые. Запрет на использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц начал действовать в России с 1 октября 2019 года.