Россиянам рассказали, как хакеры воруют электронные подписи Эсперт Дмитриев: хакеры выманивают ПИН-код от ключа электронной подписи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакеры под видом банков просят ввести ПИН-код от электронной подписи (ЭП) или передать сертифицированный носитель ключа — токен, рассказал РИА Новости директор по безопасности «СберКоруса» Иван Дмитриев. По его словам, так они получают доступ к ЭП и в дальнейшем используют его в мошеннических схемах: от фишинга до взлома аккаунтов и кражи личных данных.

Сотрудники удостоверяющего центра, банка и других организаций никогда не будут настаивать на установке программ для удаленной технической поддержки на ваш телефон или компьютер. Они также не будут просить вас ввести пин-код от ключа электронной подписи или передать токен, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов заявил, что, чтобы защитить свой смартфон от вирусов, пользователям не рекомендуется открывать неизвестные ссылки. Даже если письмо пришло от знакомого, лучше перезвонить ему и спросить, что он отправил. Кроме того, добавил специалист, важно с осторожностью пользоваться общедоступными Wi-Fi сетями.

До этого сообщалось, что Минцифры России, МВД РФ и Роскомнадзор намерены заняться правовым регулированием использования цифровой технологии подмены личности, также известной как дипфейк. Правительство планирует ввести наказание за использование таких технологий в противоправных целях.