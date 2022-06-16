Россиянам рассказали, как экономить на покупке продуктов

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Чтобы сэкономить на покупке продуктов, стоит внимательно изучить свой холодильник и исключить из списка дублирующие товары. Как сообщает INFOX.ru, некоторая пища быстро портится, а значит закупать ее впрок не имеет смысла.

В морозилке может лежать припасенный месяц назад кусок масла и пакетик овощей, в темноте шкафчика могут затаиться полмешка картошки или консервы. Тщательно проверьте запасы перед тем, как покупать новые. Дублирующие покупки плохи тем, что у продуктов есть срок годности, поэтому не всякие случайно созданные запасы одного продукта можно растянуть надолго, — пишет издание.

Помимо этого, стоит обратить внимание на продукты под брендом магазина. Многие из них отличаются неплохим качеством и стоят на 20–30% дешевле аналогов. При этом вместо полуфабрикатов россиянам посоветовали покупать сырые продукты, так как в таком случае блюда можно приготовить по своему вкусу.

К тому же по соотношению цена — качество фарш, например, значительно выигрывает перед замороженными котлетами. Также стоит обратить внимание на сервисы доставки продуктов, так как многие из них привозят товары бесплатно при заказе на определенную сумму.

Ходите в магазины без детей, а также без взрослых, которые плохо считают деньги и могут подбить вас на лишние покупки. С такими спутниками легко выйти из магазина с дополнительными печеньками, шоколадками, игрушкой, а то и внеплановой бутылкой дорогого алкоголя. Лучшая компания при совершении покупок — собранность, список покупок и сытый желудок, — сообщает издание.

Ранее стало известно: чтобы тратить меньше денег на покупку одежды, надо систематизировать свой гардероб и определить, какие вещи человек носит чаще других. Россиянам также посоветовали составить базовый набор повседневных вещей, которые хорошо сочетаются друг с другом.