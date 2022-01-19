Россиянам рассказали, как достигать поставленных целей

Для достижения поставленной цели стоит определиться с выбором задачи, найти единомышленников и поддерживать друг друга, рассказала карьерный эксперт столичного центра «Моя работа» Галина Чемоданова. При этом она отметила, что крайне важно определить, не навязаны ли желания социальными сетями, прессой или другими людьми, пишет «Москва 24».

Чтобы не ошибиться в выборе, задайте себе вопрос: а правда ли мне это нужно? Представьте, что достигли поставленной цели, и поймите, что чувствуете: стали ли вы счастливей, какую роль играет это достижение в вашей жизни, стоило ли оно приложенных усилий, — посоветовала Чемоданова.

По мнению эксперта, следующим шагом должно стать составление чёткого плана действий по реализации поставленной цели. Чемоданова порекомендовала записать всё на бумаге и положить на видное место, чтобы регулярно сверяться с дедлайнами. Помимо этого, продолжила эксперт, будет не лишним рассказать о своих намерениях близким, чтобы обмениваться опытом, получать поддержку и стимулировать здоровую конкуренцию.

В психологии это называют эффектом социальной фасилитации, или, иначе, улучшением результатов в присутствии других людей, — пояснила Чемоданова.

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