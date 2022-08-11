Россиянам рассказали, как дешево слетать во Вьетнам Путешественник Токарев: чтобы дешево слетать во Вьетнам, билеты стоит покупать за 3-4 месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сэкономить на поездке во Вьетнам, не нужно покупать дорогие готовые туры, заявил путешественник из Нижнего Новгорода Александр Токарев. Он объяснил, что дешевле всего авиабилеты можно приобрести за 3-4 месяца до поездки, а также стоит поселиться в хостеле, ведь там дешевое проживание и питание. Кроме того, если вы отправляетесь в отпуск на короткий срок, не обязательно платить за визу, так как во Вьетнаме действует безвизовый режим 15 дней, сообщил он в беседе с «ФедералПресс».

В том случае, если вы хотите легально остаться во Вьетнаме на месяц, можно оформить электронную визу на сайте вьетнамского правительства, которая стоит $25. Однако придется заплатить за нее через знакомого с иностранной картой.

В визе почти никому не отказывают. Россиян во Вьетнаме очень любят, — пояснил турист.

Самые дешевые авиабилеты с пересадкой через Абу-Даби, Бангкок, Сингапур или Доху (Катар) стоят 25 000 — 30 000 рублей. При этом весь путь может занять от 14 до 25 часов, в зависимости от маршрута.

Ранее стало известно, что прямым рейсом из России можно отправиться в 14 стран. В списке страны СНГ Армения, Киргизия, Азербайджан, популярные курорты Турции и Египта, а также другие направления. Больше всего перелетов совершают компании «Аэрофлот», «Азимут» и Nordwind Airlines.