Россиянам рассказали, как действовать в кризисных ситуациях Бизнес-тренер Смирнов посоветовал в кризисных ситуациях ставить краткосрочные цели

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Кризисные ситуации оказывают сильное отрицательное воздействие на психику, поэтому для нормализации психического состояния необходимо выработать новую модель поведения и ставить перед собой краткосрочные цели, считает бизнес-тренер Николай Смирнов. По его словам, на первом этапе может помочь даже элементарный список рутинных задач на день: отправить письмо, вынести мусор, купить продукты, поговорить с друзьями, пишет РИАМО. Эти простые задачи помогут испытать радость, когда они будут выполнены, полагает эксперт.

В свою очередь, по словам психолога Марии Карпец, любой кризис — это время перемен, когда то, с помощью чего раньше человек добивался поставленных целей, больше не работает.

По мнению эксперта, умение планировать свою жизнь в условиях кризисной ситуации является своеобразным тестом на зрелость. Зрелая личность способна идти вперед даже во время кризиса и в условиях неопределенности, доверяя себе и своим ценностям, считает Карпец.

После объявления мобилизации, как и на фоне многих экстремальных или кризисных ситуаций, семьи с детьми имеют более четкий приоритет по сравнению с бездетными, рассказала ранее семейный психолог Наталья Панфилова. Специалист пояснила, что большие семьи (не только муж, жена и дети, но и тетушки, дяди, бабушки и так далее) — это очень серьезный внешний ресурс. Человек в такой ситуации хорошенько подумает, прежде чем отправиться туда, где этого ресурса не будет, будь то другая страна или зона боевых действий.