Россиянам рассказали, как дать старому смартфону вторую жизнь Роскачество: старый смартфон можно превратить в пульт управления домашней техникой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах дать вторую жизнь старому смартфону, сообщает «Газета.Ru». Один из них — превращение девайса в универсальный пульт дистанционного управления для техники дома или в офисе. Для этого на телефон потребуется установить специальные приложения, такие как Nest или Hue, которые позволят управлять электроникой. Помимо того, старый смартфон можно превратить в беспроводную камеру, цифровую фоторамку или портативную консоль.

Даже самый простенький смартфон Android имеет достаточную мощность, чтобы служить «умным» пультом дистанционного управления для техники дома и в офисе. Для этого загрузите на свой старый телефон приложения типа Nest, Hue и т.п., подходящие для управления домашней или офисной техникой, — рассказали специалисты Роскачества.

Старый смартфон можно использовать в качестве станции видеоконференцсвязи — для этого потребуется приложение вроде Zoom или Skype, пояснили эксперты. Из него также можно сделать беспроводную камеру видеонаблюдения с помощью приложения IP Webcam. Старый телефон, помимо прочего, можно превратить в портативную консоль, используя его исключительно для игр. Также смартфон можно задействовать в качестве электронной книги, настольного календаря или будильника, сказали в Роскачестве.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества ранее рассказали, что срок службы литий-ионного аккумулятора можно продлить, если использовать смартфон на уровне заряда между 20% и 80%. Эксперты уточнили, что полная зарядка или полная разрядка не критичны для работы аккумулятора, но все же сказываются на скорости его изнашивания. Отмечается, что для литий-ионных батарей частые небольшие зарядки полезнее, чем одна полная.