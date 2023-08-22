Россиянам рассказали, как часто нужно проверяться на ВИЧ и гепатит C Депутат Леонов: анализы на ВИЧ и гепатит C лучше сдавать раз в год или два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализы на гепатиты B и С, а также ВИЧ желательно сдавать раз в год или раз в два года, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он добавил, что это особенно важно для последних двух вирусов из-за отсутствия вакцин против них.

Желательно сдавать анализы раз в год, раз в два года на инфекции: гепатит B, гепатит C и ВИЧ, — сказал Леонов.

В то же время он отметил, что ситуация с гепатитом B обстоит лучше, поскольку от нее есть вакцина.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский сообщил, что десятилетняя девочка, случайно уколовшаяся шприцем с мефедроном в автомобиле каршеринга в Москве, могла заразиться ВИЧ или вирусным гепатитом при наличии на игле их возбудителей. Он также назвал реальным шанс, что все обойдется. Специалист указал на высокую вероятность того, что девочка избежит заражения, поскольку инцидент был вовремя обнаружен.

21 августа в Москве десятилетняя девочка случайно укололась шприцем с неизвестной жидкостью во время поездки с отцом на автомобиле каршеринга. Экспертиза установила, что в шприце, оставленном в машине предыдущим арендатором, находилось наркотическое вещество мефедрон. После случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.