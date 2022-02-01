Россиянам рассказали, как часто нужно протирать экран смартфона салфетками

Протирать экран смартфона спиртовой салфеткой желательно как минимум раз в день, это особенно актуально в период пандемии коронавируса, считает бизнес-аналитик Анастасия Ильичёва. Она подчеркнула, что спиртовой состав салфетки никак не навредит смартфону, пишет «Газета.Ru».

В составе антисептика есть летучие вещества, они быстро испаряются и не могут навредить устройству, — заверила Ильичёва.

Она порекомендовала протирать экран смартфона так же часто, как и руки, если их нельзя вымыть мылом с водой. По её словам, смартфоны имеют свойство накапливать множество бактерий. К тому же, продолжила Ильичёва, из-за грязи снижается чувствительность экрана и образуется плёнка на камере.

Ранее эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко рассказал, что физический износ сим-карты может привести к снижению качества связи и потере данных, поэтому её нужно менять каждые четыре-пять лет. По словам специалиста, основная причина износа — внесение в память сим-карты новых данных или удаление старых.