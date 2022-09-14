Россиянам рассказали, как быть в форме после 40 лет Врач Мешер-Кокс: после 40 лет быть в форме помогут здоровая еда и режим сна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярные физические активности, сбалансированный рацион и стабильный режим сна помогут поддерживать тело в форме после 40 лет, сообщил Live24 со ссылкой на слова специалиста по медицине от ожирения Меган Мешер-Кокс. Она объяснила, что достаточно всего 30 минут физической активности в день, чтобы сохранить метаболизм в тонусе.

Если вы проводите большую часть дня сидя, раз в час на 5 минут необходимо вставать из-за стола и немного походить, чтобы кровь активнее текла по венам. Для разминки отлично подойдет упражнение «Велосипед», — рекомендует врач.

Специалист также отметила, что контролировать вес можно и за счет качественного сна. Полноценный отдых предполагает семь-восем часов ночного сна. При появлении бессонницы или частых пробуждений необходимо обратиться к врачу.

Мешер-Кокс добавила, что ежедневный рацион должен включать в себя овощи и фрукты, в составе которых содержатся антиоксиданты. Они препятствуют окислительному процессу, влияющему на старение клеток.

Терапевт высшей категории Елизавета Юргаева ранее сообщила, что человеку необходимо восполнять запас магния, омеги-3 и витамина D, поэтому принимать их дополнительно стоит в течение всего года, а не только в рамках курса. Дефицит важных для организма микроэлементов часто встречается у людей, живущих в мегаполисе, и принимать их можно без консультации с врачом.