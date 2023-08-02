Россиянам рассказали, как будут выявлять электросамокатчиков-нарушителей Глава АОМ Эрдман: нарушения электросамокатчиков будут фиксировать камеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение штрафов за превышение скорости при управлении электросамокатом, а также введение наказания за передвижение на этом транспортном средстве вдвоем или в пьяном виде, является правильной мерой, рассказала в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать подобные нарушения по камерам видеонаблюдения.

Ранее сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой повысить до 5 тысяч рублей за превышение скорости на электросамокате, до 2 тысяч — за вождение его вдвоем, на аналогичную сумму предлагается штрафовать за движение по проезжей части в нарушение ПДД. Самый крупный штраф — 10 тысяч рублей — грозит участникам движения за вождение в нетрезвом виде.

Эти штрафы вполне адекватные. Но на данный момент у ГИБДД нет ни технической возможности отслеживать скорость самоката, ни достаточного количества сотрудников, чтобы зафиксировать все нарушения. Помочь могут только средства фиксации, пилотный проект есть уже в Москве, он будет масштабироваться, — рассказала эксперт.

Она также отметила, что в ближайшие годы ожидается решение вопроса дорожной инфраструктуры, когда самокатчикам не нужно будет выезжать на проезжую часть. Согласно поправкам к ПДД, передвижение электросамоката по проезжей части допускается, если его масса превышает 35 кг, а также при отсутствии велоинфраструктуры.

Вся эта инфраструктура — это вопрос времени. Через два-три года все будет в большей степени налажено не только в Москве, но и в регионах. Власти понимают, что подобные средства передвижения никуда не уйдут, — подчеркнула Эрдман.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации выступили с инициативой о вводе штрафов за превышение скорости на электросамокате и вождение других средств индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения. А с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч, за ее превышение грозит административный штраф в размере 800 рублей.