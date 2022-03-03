Россиянам рассказали, как безопасно начать велосезон

Перед первой весенней поездкой нужно провести технический осмотр велосипеда, напомнил руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачёв в разговоре с РИАМО. Должны работать переключатели и тормоза, а требующие этого детали стоит смазать.

В любом случае нужно сделать минимальный техосмотр. Даже если вы не ездили на велосипеде всю зиму и он у вас просто стоял на балконе. Всё равно нужно всё проверить и смазать, чтобы все переключатели и тормоза работали, — сказал Маркачёв.

Он отметил, что особенно внимательно придётся осмотреть велосипед и перебрать детали, если на нём катались зимой. В это время года на дорогах используют реагенты, способные навредить двухколёсному средству передвижения.

Ранее Константин Маркачёв посоветовал неопытным велосипедистам дождаться апреля для традиционного открытия сезона. Он считает, что им не стоит ездить в условиях нынешнего потепления, хотя профессионалы могут делать это круглый год.

Также он порекомендовал для небольших поездок в черте города выбирать обычный недорогой велосипед. Если человек планирует устраивать походы или кататься за городом, то стоит купить велосипед подороже, так как они сделаны более качественно и лучше оборудованы. При этом Маркачёв посоветовал выбирать велосипед лично, а не в интернет-магазине.