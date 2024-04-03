Россиянам рассказали о связи аппетита с эмоциями Роспотребнадзор: при стрессе гормоны притупляют аппетит

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От эмоций может зависеть аппетит, например, при стрессе вырабатываются гормоны, которые его притупляют, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов ведомства, важно помнить о душевном равновесии, потому что от него зависит физиологическое состояние организма.

Но есть и хорошие новости: ученые установили, что располневший из-за стресса человек может вновь похудеть, когда восстановит душевное равновесие. Вот почему важно помнить о нем, — объяснили психологи.

Как отмечают эксперты, во время стресса вырабатывается адреналин, который притупляет аппетит, потому что организм думает, что находится в опасности. Из-за постоянного стресса повышается выброс кортизола, который посылает в мозг сигнал о том, что нужно пополнить запас энергии. Чаще всего в этот момент хочется сладкого, соленого или жирного.

По данным исследований, когда человек находится в депрессии или длительном переутомлении, ему не хочется готовить себе еду, поэтому он может и вовсе начать от нее отказываться. Это объясняется тем, что снижается активность участков мозга, отвечающих за физиологическое состояние, то есть, мозг не обращает внимания на потребности организма.

Ранее россиянам дали советы, как избежать эмоционального переутомления. По словам специалистов, для этого нужно своевременно и достаточно отдыхать, а также грамотно распределять физические и умственные нагрузки.