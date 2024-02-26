Россиянам рассказали, к какому формату работы стремится общество HR-специалист Мурадян: лучшим форматом станет «гибридный» график работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса и самоизоляция привели общество к поиску золотой середины между удаленным и офисным форматами работы, таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился HR-специалист Гарри Мурадян. Он уверен, что идеальный формат работы — «гибридный», когда в офис можно приходить 2–3 раза в неделю, а в остальное время решать задачи удаленно.

Раньше была догма: только офис, вне офиса только лентяи работали, либо совсем какие-то преисполнившиеся власти и возможностями. Потом был небольшой сдвиг, потом началась пандемия, все ушли на удаленку — либо ты на удаленке, либо ты не работаешь вообще. Сейчас мы приходим к золотой середине, а золотая середина — это гибридный график работы, когда ты 2–3 дня поработал в офисе, а оставшееся время поработал из дома либо откуда-то ещё, — сказал эксперт.

Он добавил, что общество движется от формата полной удаленки» к чему-то среднему между «обязательно быть в офисе» и «всегда быть дома» и данный период является переходным.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что официальное устройство по трудовому договору позволяет работникам рассчитывать не только на социальные гарантии в виде отпуска, больничного или возможности уйти в декрет, но и на целый ряд дополнительных выплат. По его словам, наличие трудового договора является залогом безопасности гражданина.