Названы разрушающие зубы вредные привычки Стоматолог Никитина: использование зубочисток может привести к разрушению зубов

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Использование деревянных зубочисток для удаления остатков пищи может привести к разрушению зубов, рассказала врач-стоматолог Ирина Никитина. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что лучше всего использовать зубную нить и только в крайнем случае с осторожностью применять зубочистки, чтобы они не повреждали десну.

Лучше всего пользоваться зубными нитями. И только если их нет под рукой, можно очень аккуратно удалить застрявший между зубами кусочек пищи зубочисткой, — пояснила эксперт.

Привычка грызть ногти также негативно сказывается на состоянии зубов. По словам специалиста, это приводит к появлению сколов на эмали и травмированию зубов, а также повышает риски развития патогенной микрофлоры. Она отметила, что не следует грызть семечки, ручки и карандаши и открывать крышки бутылок зубами. Кроме того, врач порекомендовала не злоупотреблять средствами с отбеливающим эффектом. По ее словам, это может спровоцировать негативную реакцию на холодную пищу, воздух и некоторые продукты питания.

Чтобы избежать кариеса, Никитина посоветовала отказаться от углеводных перекусов. Она рассказала, что привычка постоянно что-то жевать негативно сказывается на состоянии зубов.

Промежуток между приемами пищи должен составлять как минимум два часа. Это нужно, чтобы у слюны было время восстановить кислотно-щелочной баланс в полости рта и предотвратить разрушение эмали, — уточнила стоматолог.

Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова ранее рассказала, что цвет зубов может меняться из-за красителей в продуктах питания, бесконтрольного приема БАДов, а также из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По ее словам, если специалист при осмотре заметит особый налет на зубах, он может направить пациента к гастроэнтерологу.