Россиянам рассказали, из-за чего могут отекать ноги Флеболог Косарев: ноги могут отекать из-за тромбоза

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Ноги могут отекать на фоне тромбоза, предупредил врач-флеболог Максим Косарев. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнул, что это один из наиболее частых и первых симптомов заболевания. Отек при тромбозе возникает неожиданно, быстро нарастает и сопровождается болями в мышцах и посинением кожи.

Самым первым и наиболее частым симптомом тромбоза является отек. Он появляется внезапно, быстро нарастает, сопровождается болью в мышцах и порой синюшностью кожи. Обычно возникает на одной ноге. Нередко приобретает твердый характер, нога становится «как бревно», — пояснил врач.

По его словам, при сердечно-сосудистых заболеваниях отечность может возникнуть равномерно на обеих ногах. После надавливания пальцами остаются вмятины. Важно вовремя обратиться к кардиологу, чтобы он назначил лечение. Косарев добавил, что среди причин возникновения отеков на ногах выделяют аллергические реакции, болезни печени и почек, венозную недостаточность, избыточный вес, проблемы с ЖКТ.

Нутрициолог Ксения Черная ранее рассказала, что отказ от соленой пищи поможет в борьбе с отеками. Специалист подчеркнула, что проблема часто возникает из-за переизбытка в организме соли, которая вызывает задержку жидкости.