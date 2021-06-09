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Россиянам рассказали, где в июне найти самое тёплое море

03:18, 09 июня 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В июне Азовское море традиционно является более тёплым, чем Чёрное. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

По её словам, небольшая по сравнению с южным соседом глубина позволяет Азовскому морю быстрее прогреваться вплоть до температура около 25 градусов. Таким образом, эксперт рекомендовала для отдыха в начале лета рассмотреть азовское побережье Крыма и посёлок Тамань — это спокойное место подходит для тихого семейного отпуска.

Любителям активного времяпрепровождения лучше отправиться в Ейск, где расположены аквапарки, дельфинарий, есть возможность прыгать с парашютом и заниматься сёрфингом. При этом Татьяна Ушкац выделила мелководье Черного моря. западное побережье Крыма с Евпаторией, Феодосией и Керчью.

Ранее эксперты рассказали о малоизвестных местах для пляжного отдыха в России.

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