Россиянам рассказали, где в июне найти самое тёплое море

В июне Азовское море традиционно является более тёплым, чем Чёрное. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
По её словам, небольшая по сравнению с южным соседом глубина
Любителям активного времяпрепровождения лучше отправиться в Ейск, где расположены аквапарки, дельфинарий, есть возможность прыгать с парашютом и заниматься сёрфингом. При этом Татьяна Ушкац выделила мелководье Черного моря. западное побережье Крыма с Евпаторией, Феодосией и Керчью.
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