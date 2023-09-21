Россиянам рассказали, где нельзя искать клад СМИ рассказали о запрете на поиски клада на объектах культурного наследия

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Незаконное кладоискательство является уголовным преступлением, сообщает РИАМО. По информации СМИ, особенно тяжелое наказание ждет тех, кто пытался найти сокровище на территории объекта культурного наследия, включенного в Единый госреестр памятников истории и культуры. За это предусмотрен штраф в размере до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Издание пишет, что нарушителя, повредившего или уничтожившего культурный слой при поиске и изъятии археологических предметов, ждет штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы на срок до одного года или лишение свободы на срок до двух лет.

Менее сурово накажут за проведение археологических полевых работ без разрешения. Согласно статье 7.15 КоАП, нарушителю выписывается штраф в размере от 1500 рублей. При этом найденные предметы, а также инструменты и оборудование, использованные при проведении раскопок, подлежат конфискации.

Статья 233 Гражданского кодекса РФ определяет клад как «зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право». Кладом также считаются предметы, имеющие культурно-историческое значение, пишет СМИ.

Ранее московские археологи отреставрировали 97 монет времен Николая II, датированных концом XIX — началом XX века. Клад с монетами обнаружили во время раскопок на Долгоруковской улице. Среди найденных монет 59 серебряных, остальная часть — медные.