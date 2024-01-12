Россиянам рассказали, где может стать опасно отдыхать из-за Йемена Тревел-блогер Ансталь: конфликт в Йемене повлияет на турпоток в ОАЭ

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Массовых отказов от путевок в ОАЭ или Саудовскую Аравию из-за конфликта в Йемене нет, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. Однако, по ее мнению, ситуация все же может повлиять на турпоток в ОАЭ, но на направлениях в Египет и Саудовскую Аравию никак не отразится.

Ситуация непредсказуема, но, скорее всего, конфликт в Йемене повлияет на турпоток в ОАЭ, а не в Египет или Саудовскую Аравию, туда россияне как летали, так и летают, — говорит Ансталь.

Она напоминает, что в начале палестино-израильского противостояния наблюдалась небольшая паника в египетском направлении. Однако в этот раз эта страна в боевых действиях в Йемене не замешана.

В отношении ОАЭ есть вероятность, что турпоток упадет, если Йемен начнет отвечать, если начнется серьезная, яростная конфронтация в регионе. Люди не станут рисковать жизнью и летать в ОАЭ на свой страх и риск, — поясняет эксперт.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. Как заявил представитель хуситов Яхья Сариа, Лондону и Вашингтону не удалось нанести серьезного ущерба.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва относится с осуждением к этим ударам. По его словам, действия Вашингтона и Лондона нелегитимны с точки зрения международного права.