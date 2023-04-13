Фтизиатр раскрыл, заражаются ли туберкулезом через рукопожатия и поручни Фтизиатр Смердин: туберкулезом невозможно заразиться через рукопожатия и поручни в транспорте

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Основной путь передачи туберкулеза — воздушно-капельный, заразиться при рукопожатии, через поручни в общественном транспорте, дверные ручки невозможно, рассказал NEWS.ru главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Медик отметил, что заболеть могут граждане, длительное время общавшиеся с людьми с открытой формой недуга.

При рукопожатии, через поручни общественного транспорта, дверные ручки и другое невозможно заразиться туберкулезом. Основной путь передачи — воздушно-капельный. При этом если вы рядом находились с человеком с открытой формой туберкулеза, то есть с выделителем бактерий, длительное время, вы можете заразиться, — объяснил Смердин.

По его словам, санитарная гигиена существенно снижает риски заразиться при бытовом контакте через посуду, полотенце — предметы, где могут сохраниться выделения инфицированного: слюна, мокрота, содержимое носовой полости.

Возможно и внутриутробное заражение плода. Но это только при очень тяжелой форме туберкулеза у матери и только при туберкулезном поражении плаценты. Заражение плода происходит в основном двумя путями: гематогенным, через плаценту или при заглатывании и аспирации околоплодных вод, слизи из родовых путей, инфицированных микобактериями туберкулеза, — подытожил Смердин.

Он также назвал мифом теорию о том, что туберкулез поражает только малообеспеченных людей. По его словам, от недуга не спасает полноценное питание и благополучие. Туберкулез сопровождает человека с самого его рождения, еще в роддоме младенцу делают первую прививку от него — БЦЖ, пояснил он.

Ранее терапевт Ирина Должкова назвала первыми признаками туберкулеза слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенную температуру до 37–37,5 градуса. Кроме того, отметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила она.