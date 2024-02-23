Россиянам рассказали, что женщины больше всего ценят в мужчинах Психиатр Федорович: для женщин важна щедрость мужчины

Больше всего женщины ценят в мужчинах такое качество, как щедрость, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-психиатр Александр Федорович. При этом он уточнил, что речь не обязательно идет о финансовой стороне. По мнению Федоровича, это понятие включает все, что партнер готов сделать ради любимой.

Для женщин всегда важна была щедрость мужчины, насколько он готов вложиться в неё. Щедрость в самом широком смысле слова. Богатство и щедрость — это разные вещи. Щедрость — это когда он готов сделать всё: порвать майку, продать почку, всё, что она попросит. Это занимает главенствующее место и никакого отношения к нравственности не имеет, — считает специалист.

Ранее семейный психолог Роман Бобоедов поделился мнением, что мужчинам больше всего нравятся женщины с прямой осанкой, длинными ногами, пухлыми губами, пропорциональными широкими бедрами и «пышной грудью». Он отметил, что также привлекают гибкая и тонкая шея.

Все это считается эстетичным, но по факту является показателем эффективности биологической единицы, утверждает специалист.