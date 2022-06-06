При переходе к единому Социальному фонду гражданам не придётся подавать документы заново. Ведомства разработали так называемую бесшовную структуру объединения. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков по итогам обсуждения с фракциями Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.
Мы с нашими коллегами из двух фондов отработали так называемую процедуру бесшовного перехода от одной структуры в виде двух фондов к единому объединённому фонду, — сказал Котяков.
Он уточнил, что после объединения фондов гражданам не придётся вновь подавать документы на меры поддержки и не понадобится обращаться в объединённую структуру дополнительно.
По словам министра, после объединения меры поддержки будут предоставляться по принципам социального казначейства: по одному заявлению или совсем без него.
Ранее Котяков сообщил, что привязанные к прожиточному минимуму выплаты россиянам будут проиндексированы автоматически. Такое объяснение последовало после объявления президента РФ Владимира Путина об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.