Россиянам рассказали, что станет с их документами при объединении ПФР и ФСС Котяков: после объединения ПФР и ФСС заново подавать документы на меры поддержки не нужно

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

При переходе к единому Социальному фонду гражданам не придётся подавать документы заново. Ведомства разработали так называемую бесшовную структуру объединения. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков по итогам обсуждения с фракциями Госдумы. Его слова приводит РИА Новости.

Мы с нашими коллегами из двух фондов отработали так называемую процедуру бесшовного перехода от одной структуры в виде двух фондов к единому объединённому фонду, — сказал Котяков.

Он уточнил, что после объединения фондов гражданам не придётся вновь подавать документы на меры поддержки и не понадобится обращаться в объединённую структуру дополнительно.

По словам министра, после объединения меры поддержки будут предоставляться по принципам социального казначейства: по одному заявлению или совсем без него.

Ранее Котяков сообщил, что привязанные к прожиточному минимуму выплаты россиянам будут проиндексированы автоматически. Такое объяснение последовало после объявления президента РФ Владимира Путина об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.