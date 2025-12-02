Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:56

Россиянам рассказали, что стало с ценами на живые елки в 2025 году

«Постньюс»: стоимость живых русских и удмуртских елок не изменилась в 2025 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стоимость живых русских и удмуртских елок не изменилась в 2025 году, пишет «Постньюс». Согласно данным рынка, динамика продаж этих деревьев указывает на то, что к Новому году все заготовленные модели раскупят.

Русские и удмуртские елки отличаются качественными внешними параметрами и долговечностью. При этом, по словам продавцов, для первого вида дерева характерны темная хвоя и прочность, а для второго — тонкие иголки и стойкий аромат.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что установка новогодней елки во дворе может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа. По его словам, во избежание ответственности необходимо обсудить идею украшения с соседями и управляющей компанией, составив при этом общий протокол.

Новый год
цены
общество
елки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Скандал вокруг Долиной назвали главным негативным событием Рунета
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.