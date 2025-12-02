Россиянам рассказали, что стало с ценами на живые елки в 2025 году

Россиянам рассказали, что стало с ценами на живые елки в 2025 году «Постньюс»: стоимость живых русских и удмуртских елок не изменилась в 2025 году

Стоимость живых русских и удмуртских елок не изменилась в 2025 году, пишет «Постньюс». Согласно данным рынка, динамика продаж этих деревьев указывает на то, что к Новому году все заготовленные модели раскупят.

Русские и удмуртские елки отличаются качественными внешними параметрами и долговечностью. При этом, по словам продавцов, для первого вида дерева характерны темная хвоя и прочность, а для второго — тонкие иголки и стойкий аромат.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что установка новогодней елки во дворе может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа. По его словам, во избежание ответственности необходимо обсудить идею украшения с соседями и управляющей компанией, составив при этом общий протокол.