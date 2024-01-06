Россиянам рассказали, как почувствовать себя бодрее после праздников Эксперт Шмелева: спорт поможет бодро чувствовать себя на работе после праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Занятия физкультурой помогут сохранить энергию и бодрость на работе после праздников, рассказала РИАМО эксперт специализированного центра занятости Ольга Шмелева. Кроме того, отметила она, позитивно на общее состояние повлияют приятные утренние ритуалы, например выпить вкусный кофе.

Постарайтесь вернуться к физическим нагрузкам сразу после праздников. Они помогут сохранить энергию и бодро чувствовать себя на работе. <...> Начинайте будничный день с приятных ритуалов. Например, включите музыку, выпейте кофе в спокойной обстановке и настройтесь на позитивное начало дня, — посоветовала Шмелева.

Ранее врач-сомнолог доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов предупредил, что возвращение в рабочий режим после новогодних праздников должно быть плавным. Он объяснил, что начинать подготовку организма к раннему подъему необходимо заранее, поскольку адаптация в среднем занимает час в сутки.

Наиболее оптимально начать перестраивать режим сна за три-четыре дня до выхода на работу, уточнил Бузунов. Он отметил, что адаптация к раннему подъему всегда дается тяжелее. По его словам, организм нельзя заставить заснуть раньше, чтобы он мог дольше поспать. Плавная перестройка графика позволит его к этому подготовить: ведь чем раньше он пробуждается, тем раньше потребует отдыха.