Россиянам рассказали, что нужно сделать на даче в июле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле садоводам нужно обрезать отмершие ветки малины и подвязать те, на которых очень много ягод, заявил эксперт Максим Соколов в беседе с Lenta.ru. Он также напомнил, что в июле смородина и крыжовник обычно подвергаются атакам вредоносных насекомых, поэтому их нужно опрыскать защитным средством.

Смородина и крыжовник летом подвергаются атаке вредоносных насекомых, поэтому их обязательно нужно опрыскать специальным средством от вредителей. Нелишним будет внести удобрения, — уточнил Соколов.

При этом, добавил специалист, в конце июля можно рассадить клубнику и выкопать луковичные цветы, например тюльпаны или крокусы. Именно в этом месяце он порекомендовал высаживать двулетние цветы. Соколов напомнил, что в июле уже можно собирать первый урожай ягод, огурцов, помидоров, кабачков и раннего картофеля.

Если урожай вам показался недостаточным, можно еще раз посадить укроп, петрушку, редис, дайкон, редьку, салат, зеленый лук, шпинат, спаржевую фасоль или другие бобовые. Они успеют принести плоды второй раз, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что для выращивания овощей на подоконниках и балконах квартир лучше всего выбирать неприхотливые культуры, например, кабачки: они вырастут меньшего размера и за ними нужно ухаживать, но своих вкусовых качеств они не потеряют. Россиянам посоветовали высаживать их в ящиках на балконе, чтобы обеспечить кабачкам доступ к солнечному свету.