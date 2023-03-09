Россиянам рассказали, что нельзя делать при гайморите Врач Шушина посоветовала отказаться от термических процедур при лечении гайморита

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При гайморите следует отказаться от термических процедур, таких как прогревание пазух носа яйцами или мешочками с солью, посоветовала отоларинголог Мария Шушина. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач заявила, что такой способ только усилит воспалительные процессы.

При гайморите нельзя самому назначать себе антибиотики. Антибактериальные препараты назначают только при бактериальном синусите. Также нельзя прогревать пазухи носа: яйцами или мешочками с солью. Термические процедуры только усилят воспалительный процесс, — рассказала специалист.

По словам отоларинголога, следует отказаться от посещения бань и саун. Шушина отметила, что не стоит дышать над картошкой, так как это чревато ожогами, и также пользоваться самостоятельно сделанными капелями из растений алоэ, чистотела и каланхоэ, так как они могут вызвать аллергию. Врач предупредила, что нельзя закладывать кусочки хозяйственного мыла, чеснока и лука, так как они не только могут спровоцировать ожог, но и остаться внутри носа, где начнут разлагаться. Неправильное промывание носа солевыми растворами или высмаркивание могут привести к развитию отита.

Лечение данного заболевания следует начинать с использования сосудосуживающих капель в нос, приема антигистаминных препаратов. Для скорейшего выздоровления необходимо проветривать и соблюдать температурный режим в помещении, питаться сбалансированно, отказаться от вредных привычек, — заключила врач.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что при гайморите прокол пазухи носа или пункция верхнечелюстной пазухи проводится тогда, когда ситуация не улучшится без хирургического вмешательства. Он призвал пациентов не бояться этой процедуры и вовремя обращаться к врачам, а не терпеть до последнего.