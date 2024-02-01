Россиянам рассказали, что можно передавать арестованным в СИЗО Эксперт по правам человека Мельников: арестанты в СИЗО могут заказывать еду

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Находящиеся в следственном изоляторе имеют право приобрести продукты в специальном магазине или заказать блюда на сайте УФСИН, рассказал в беседе с Пятым каналом вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, оформить заказ также могут родные или друзья арестованных, либо передать им еду во время свидания или с передачей.

Людям приносят меню, грубо говоря, прямо в камеру, и человек пишет заявление, если есть денежные средства на счету: какую-то сумму и «заказываю то-то и то-то», — пояснил эксперт.

Он отметил, что отличительной чертой СИЗО является отсутствие ограничений в числе и объеме передач, которые могут получать подследственные. Заключенные в изоляторе еще официально не признаны виновными, поэтому для них есть упрощенный порядок получения посылок. Как пишет издание, разрешена передача чая и кофе, сигарет, быстрорастворимых лапши или пюре, упакованной копченой колбасы, консервов и сладостей. Еда и напитки в стеклянной таре не принимаются, как и продукты, требующие термической обработки. Кроме того, на свидание можно принести угощение для подследственного, добавляет издание. Это могут быть практически любые продукты, за исключением алкоголя, энергетиков и кваса.

Ранее блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, находящийся в СИЗО № 2 («Бутырка») по обвинению в 15 эпизодах мошенничества, рассказал, что играет с сокамерниками в нарды. Таким образом он прокомментировал условия содержания в изоляторе.