Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать на Благовещение Православная церковь отметит Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля

7 апреля православная церковь отметит один из наиболее значимых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы, передают «Известия». Это крупное торжество, связанное с событиями жизни Христа и Богородицы, поэтому верующим следует соблюдать определенные запреты, например, отказаться от поминальных служб и таинств венчания.

В Благовещение необходимо посетить праздничную всенощную и литургию в храме или помолиться дома. Запрета на работу нет, однако повседневные заботы не должны затмевать духовную составляющую. В праздник также советуют навестить родственников, сделать пожертвование или заняться волонтерской деятельностью.

Если говорить о приметах на 7 апреля, то издревле существовало поверье, что погода на Пасху будет такой же, как в Благовещение. Дождь в этот день обещал обилие грибов и хороший клев, а гроза сулила теплое лето.

Праздник имеет особое значение как для православных, так и для католиков. Это событие считается началом земного пути Иисуса Христа и первой ступенькой на пути к спасению человечества.

Несколькими днями ранее православные отметили праздник иконы Богоматери «Изборская». Впервые этот образ появился в Изборске в середине XVII века — его принесла в храм жившая в посаде вдова, чтобы защитить город от напавших на него немецких захватчиков.