Россиянам рассказали, что их ждет в случае отсрочки оформления пенсии Эксперт Лебединская: при отложенном оформлении пенсии возможно ее повышение

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Россияне имеют право отложить оформление пенсии на период от года до десяти лет. При этом им будет назначена повышенная выплата. Насколько это выгодно, агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В 2022 году пенсионный взраст в России для женщин составляет 56,5 года, для мужчин 61,5 года. Если не оформлять пенсию по достижении данного возраста и продолжать трудиться, стаж и количество пенсионных коэффициентов увеличатся, сообщила Лебединская.

Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия, — подчеркнула экономист.

Она рассказала, что если отложить оформление пенсии на год, поправочный коэффициент составит 1,056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты. Через пять лет цифры составят, соответственно, 1,36 и 1,45, через десять — 2,11 и 2,32.

Ранее ЛДПР внесла на обсуждение в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Как отметили авторы инициативы, по пенсионному законодательству работающий пенсионер имеет возможность получать повышенную пенсию, увеличенную максимум на три балла в год при допустимом максимуме в десять баллов, что является несправедливым.