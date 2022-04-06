Россиянам рассказали, что грозит за покупку валюты с рук

За покупку иностранной валюты с рук нарушителям может грозить штраф, а в некоторых случаях и лишение свободы на несколько лет, рассказал АБН экономист Александр Дудчак. По словам эксперта, пока говорить о серьёзных последствиях спекуляций не приходится, поскольку повышение спроса на наличные евро и доллары остаётся не до конца ясным.

Дудчак отметил, что у россиян не так много возможностей потратить валюту, учитывая ограничения в зарубежных поездках. Кроме того, доллар может ослабнуть по отношению к рублю.

Стремления защитить свои накопления в рублях, обменяв их на валюту, выглядят нелогичными: неизвестно что будет с курсом, — отметил он.

Купля-продажа валюты вне отделений банков является незаконной и квалифицируются как административное нарушение. Нарушившим закон грозит штраф в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведённых без открытия банковского счёта. Для должностных лиц штраф составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Валютные спекулянты также могут получить реальный срок. В случаях, когда в результате продажи была получена сумма, превышающая 2,250 млн рублей, им грозит до четырёх лет лишения свободы. При доходе покупателя более 9 млн рублей, срок может достигнуть семи лет.

В начале марта Центробанк запретил банкам продавать доллары и евро физлицам. Получить можно только наличные доллары, сняв их с валютного счёта, но не более $10 тысяч. Если счёт в другой валюте (к примеру, в евро), то на руки банк выдаст только доллары в рамках лимита. Всё, что выше этой планки, клиент получит уже в рублях по официальному курсу ЦБ.

Ранее Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) поручил территориальным органам начать взаимодействие с МВД по выявлению нарушений в валютной сфере.