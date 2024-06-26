Россиянам рассказали, что делать во время пожара в здании Эксперт по безопасности Гринин: в пожаре дышать поможет мокрая ткань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пожара нужно использовать смоченную ткань в качестве фильтра, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт по безопасности Сергей Гринин. По его словам, главное — правильно и оперативно эвакуироваться и стараться не суетиться.

Нередко бывают случаи, когда люди гибнут не от огня и дыма, а от того, что давят друг друга в панике. Толкаются, блокируют выход. Чем спокойнее люди себя ведут, тем быстрее можно проскочить в двери, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что во время пожара и эвакуации нельзя пользоваться лифтом, так как он может остановиться, а человек в нем застрянет. Спускаться нужно исключительно по лестнице. Из-за того, что продукты горения поднимаются вверх, следует опуститься на пол, где есть воздух для дыхания, и ползти на выход на четвереньках.

Если горит уже серьезно, есть классический рецепт — мокрая ткань: она в какой-то степени может выполнить роль защитного фильтра, — добавил Гринин.

Специалист добавил, что важно заранее изучать план эвакуации в здании.

Ранее стало известно, что причиной пожара в административном здании в подмосковном Фрязино стало искрение электросети. Еще это явление называют дуговым пробоем — когда электрический разряд возникает при неисправностях и повреждениях в электроустановках.