Россиянам рассказали, что делать при встрече с эксгибиционистом Психолог Бахтеева: при встрече с эксгибиционистом важно подавить эмоции

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При встрече с эксгибиционистом важно не показывать свой страх и волнение, поскольку именно таких эмоций он и добивается от своей жертвы, заявила в беседе с aif.ru клинический психолог и сексолог Рената Бахтеева. По ее словам, в таких ситуациях важно научиться игнорировать сексуальный посыл неадекватного человека.

Испуг, страх, волнение, внутренний стыд, который мы испытываем, смотря на такого человека, — от таких эмоций у извращенца возникает еще большее влечение, желание продемонстрировать себя, — перечислила Бахтеева.

Как пояснила психолог, не получив желаемой реакции, эксгибиционист почувствует себя отверженным и прекратит свое «выступление».

Специалист также отметила, что часто на нездоровую сексуальную активность влияет жаркая погода, поскольку на улицах появляется много оголенных людей.

Бахтеева добавила, что современные нормы культуры одежды не всегда позволяют распознать эксгибиционистов. Некоторые из них могут носить прозрачную или полупрозрачную одежду, обращая тем самым на себя внимание посторонних.

Чертановский районный суд Москвы ранее принял решение об аресте на два месяца мужчины, который показывал детям и подросткам свои гениталии в парке, а также демонстрировал перед ними активную жестикуляцию. Он останется под стражей до 3 августа 2024 года.