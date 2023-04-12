Россиянам рассказали, что делать при приступе тахикардии Кардиолог Кулакова посоветовала выпить стакан воды при приступе тахикардии

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При приступе тахикардии, когда пульс достигает более 90 ударов в минуту, следует выпить стакан прохладной воды, открыть окна и положить на область висков мокрое полотенце, посоветовала кардиолог Евгения Кулакова. Она рассказала «Москве 24», что такое состояние может быть вызвано недосыпом, перееданием, нервным напряжением или жаркой погодой.

При тахикардии выпейте стакан прохладной воды, откройте окно, умойтесь или положите на лоб и область висков мокрое холодное полотенце. Далее примите горизонтальное положение, подложив под шею подушку, и расстегните одежду, чтобы освободить шею и грудную клетку, — уточнила специалист.

Кардиолог посоветовала выпить любое успокоительное или антиаритмический препарат, если есть назначение врача. Кулакова рассказала о вагусных приемах, которые можно использовать, если состояние не улучшается: нужно специально покашлять и задержать дыхание. Также можно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 10-15 секунд, сомкнув губы. Кроме этого, специалист рекомендует опустить лицо в холодную воду на 10 секунд или надавить на корень языка. Скорую необходимо вызвать при боли за грудиной, одышке, беременности, резком снижении давления или ухудшении состояния.

По словам врача, пульс ниже 60 ударов в минуту свидетельствует о брадикардии. Она может быть вызвана реакцией на какое-либо физиологическое состояние, в том числе на сон или интенсивные занятия спортом. Кулакова порекомендовала лечь на спину и разместить ноги так, чтобы они находились выше уровня сердца. При давлении ниже 100 на 60 и пульсе ниже 40 необходимо вызывать скорую помощь.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее назвал обмороки одним из признаков сердечной недостаточности. По его словам, часто причиной потери сознания становится нарушение в работе вегетативной нервной системы, которая отвечает за регулирование тонуса сосудов.