Россиянам рассказали, что делать при потере документов во время отдыха Юрист Иванов: при потере документов на отдыхе нужно обратиться в полицию

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Если на отдыхе потерялись документы, необходимо обратиться в местные правоохранительные органы, рассказал в беседе с РИАМО юрист Андрей Иванов. По его словам, рекомендуется носить с собой паспорт, водительские права, военный билет и СНИЛС, а не оставлять документы в чемодане или дорожной сумке.

Зачастую непредвиденные ситуации случаются именно в праздничные дни. Если вы вдруг обнаружили, что, например, во время поездки паспорт, водительские права или любые другие документы пропали, первый шаг — связаться с правоохранительными органами, — объяснил специалист.

Нужно обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции, порекомендовал Иванов. Там выдадут талон с датой и временем обращения, после чего с ним следует обратиться в отдел, занимающийся миграционными вопросами. По временному удостоверению личности, которое должны выдать, можно купить обратный билет домой.

Юрист отметил, что лишиться документов можно из-за мошенников, а не только из-за своей невнимательности. Если представитель правоохранительных органов просит предъявить документы, он должен представиться, назвать звание и должность, а также показать свое удостоверение. Так можно убедиться, что это не мошенник.

Ранее начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова рассказала, что нужно заранее бронировать все билеты, отели и путевки, чтобы сэкономить на отдыхе. По ее словам, также в целях экономии можно оформить специальную банковскую карту с возможностью накопления милей.