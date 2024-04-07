Россиянам рассказали, что делать при получении повестки в отпуске Картаполов: при получении повестки во время отпуска нужно уведомить военкомат

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

При получении электронной повестки во время отпуска следует обратиться в военкомат и сообщить об отсутствии возможности явиться в назначенное время, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в разговоре следует определить дату, когда визит может состояться.

Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом, — пояснил он.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, но пока не заработает реестр военнообязанных, основным документом останется бумажная версия. Он подчеркнул, что может прийти сразу две повестки в разных вариантах, но в этом нет ничего страшного, так как они содержат одинаковую информацию.

До этого сообщалось, что водителям с иностранными и международными правами в Екатеринбурге, пришедшими в ГИБДД поменять права, стали выдавать повестки для постановки на воинский учет. В МВД заявили, что те граждане, которые должны явиться в военкомат, пока не получат обновленные водительские документы. Отмечалось, что такие меры скоро будут применяться во всех ГАИ в Екатеринбурге.