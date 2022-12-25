Россиянам рассказали, что делать при обморожении Врач скорой помощи Тяжельников дал советы по действиям при обморожении

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал «Мосленте», что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. Врач добавил, что обморожение не всегда удается распознать. По его словам, кожа на улице начинает бледнеть, а в помещении краснеет.

Самым правильным действием при обморожении является согревание обмороженного участка умеренным теплом. А если же покраснение, зуд и боль не пройдут, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, — сказал Тяжельников.

Он предупредил, что если возникла необходимость долгое время находиться на улице, то нужно активнее двигаться. Врач посоветовал брать с собой термос с горячим чаем, а также дополнительные теплые вещи.

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