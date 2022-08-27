Россиянам рассказали, что делать при нападении агрессивных собак В МЧС посоветовали после нападения агрессивных собак обратиться в полицию и травмпункт

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Если на человека напала стая агрессивных собак, что привело к укусам, ему следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью в травмпункт, посоветовали в МЧС России. Посе этого следует написать заявление в полицию.

Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки, — говорится в рекомендации.

В ведомстве напомнили, что при укусе собаки необходимо выяснить, есть ли у нее бешенство. Если животное домашнее, то у хозяева нужно уточнить наличие соответствующей прививки. Если же на человека напала бездомная собака, то потребуется медикаментозный курс.

Чтобы защитить себя во время нападения пса, необходимо имитировать бросок некоего предмета — это может отвлечь внимание животных. Если стая не оставляет намерений напасть, то следует уверенно и твердо произнести «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!». При этом необходимо плавно отступать. к укрытию — это может быть забор или дом за спиной, наблюдая за реакцией собак и подзывая на помощь людей.

Ранее в Санкт-Петербурге собаки напали на трехлетнего ребенка. Пострадавший и хозяйка животных проживают в одном доме.