Россиянам рассказали, что будет с ценами на икру Рыбопромышленник Корнев спрогнозировал дальнейшее снижение цен на красную икру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ноябре 2023 года в России началось снижение цен на красную икру, и в случае дальнейшего укрепления курса рубля эта тенденция может продолжиться, заявил в беседе с «Радио 1» президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. По его словам, снижение может коснуться импортной продукции.

По данным статистики, в ноябре цена красной икры уже упала на 4%, до шести тысяч рублей за 1 кг, сообщает издание.

То, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем тоже зависит курса. Если он продолжит укрепляться, то импортеры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле, — пояснил эксперт.

При этом, как заметил специалист, продукция российского производства, напротив, может подорожать в связи с высоким спросом на деликатесы в предновогодний период. Рост цен, по его мнению, может составить 5–10%.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предположил, что привычное декабрьское подорожание продуктов к новогоднему столу в этот раз усилится за счет слабого рубля и инфляции. По словам специалиста, цены могут вырасти на 10–15%.