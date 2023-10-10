Россиянам рассказали, чем полезна зеленая гречка Специалисты Роспотребнадзора: зеленая гречка укрепит иммунитет

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Зеленая гречка содержит необходимые для организма аминокислоты, которые укрепляют иммунную и мышечную системы, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что в 100 г продукта находится 120% нормы меди и 50% суточной нормы магния, марганца и фосфора, пишет «МК в Красноярске».

Как уточняет издание, плоды гречихи получают привычный коричневый окрас после тепловой обработки, а необработанные плоды имеют зеленый цвет. Необработанный продукт также содержит большое количество антиоксидантов — флавоноидов.

В Роспотребнадзоре отметили, что зеленую гречку можно есть практически всем. Исключением являются люди, страдающие аллергическими реакциями на рис и крупы.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что зеленую гречку стоит включить в рацион пожилым людям. По словам специалиста, эта крупа поможет укрепить сосуды, снизит уровень сахара в крови, окажет противоопухолевое действие и замедлит процессы старения. Кроме того, продукт сохраняет большое количество полезных веществ, так как не подвергается тепловой обработке перед продажей. Врач посоветовала замачивать крупу в кефире или воде, а также делать из нее смузи.