Россиянам рассказали, чем питаются долгожители

Жители «голубых зон», в которых проживает большое количество человек старше 100 лет, часто питаются авокадо, фасолью, чесноком, картофелем, помидорами и лососем. Они также жарят еду на оливковом масле, предпочитают хлеб на закваске и пьют не более двух бокалов красного вина в день, пишет infox.ru.

Картофель составляет важную часть рациона греков с Икарии, а жители Окинавы едят в основном фиолетовый картофель имо. Картофель содержит калий, клетчатку, ряд витаминов. Он снижает давление и полезен для диабетиков, — сообщает издание.

Долгожители предпочитают добавлять в рацион лосося или другую жирную рыбу из-за омега-3-кислот, которые улучшают работу сердца и сосудов. Хлеб на закваске, в свою очередь, имеет низкий гликемический индекс: он даёт ощущение сытости и не повышает уровень сахара в крови.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон заявил, что пожилым людям стоит потреблять свежие продукты без консервантов, например фрукты или ягоды, чтобы снизить риск развития деменции. Он уточнил, что для здоровья мозга крайне важна жирная рыба из-за содержания омега-3-кислот.