Россиянам рассказали, чем опасны новогодние вклады Финансист Фрумина: новогодние вклады могут привести к убыткам

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Новогодние предложения от банков обещают хорошую выгоду, но на практике могут не принести ожидаемого дохода, заявила агентству ПРАЙМ заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, есть немалый риск потерять деньги и столкнуться с убытками.

Порой под видом выгодного предложения скрывается инвестиционная составляющая — часть ваших денег пойдет не на депозит, а будет вложена в фондовый рынок. Если там будут убытки, то никакой прибыли не будет, а вложенные деньги просто обесценятся, предупредила финансист.

Как правило, обещанный банками высокий процент могут получить те, кто подключен к зарплатному проекту или другим сервисам. А также те, кто может положить сразу немалую (от 100 тысяч рублей) сумму без права досрочного снятия, добавила специалист.

Ранее финансист Данила Ладнюк рассказал, что избавить свою жизнь от неприятной парадигмы «от зарплаты до зарплаты» можно, если откладывать каждый месяц по 10–15% от дохода. Помимо этого, по его словам, уберечься от финансовой незащищенности поможет учет собственного бюджета.

До этого кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что не остаться без денег после новогодних праздников поможет четкое осознание того, что и в январе нужно на что-то жить, поэтому важно заранее создать некий неприкосновенный запас в виде отложенной суммы. По словам эксперта, необходимо посмотреть на дату ближайшей зарплаты и прикинуть ее примерный размер.