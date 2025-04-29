Россиянам рассказали, чем нельзя разжигать огонь для шашлыка Депутат Чаплин: огонь для шашлыка не следует разжигать керосином и бензином

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бензин, спирт и керосин нельзя использовать при розжиге огня для шашлыка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, применение горючих жидкостей не только портит вкус мяса, но и может навредить здоровью.

Ни в коем случае нельзя применять при розжиге бензин, спирт, керосин. Блюдо будет точно с плохим запахом и может плохо отразиться на вашей поджелудочной. Да и в целом это пожароопасно. Опытные шашлычники знают, что жидкость для розжига дает привкус, поэтому лучше использовать бумагу, — пояснил Чаплин.

Он также посоветовал использовать газовую горелку, если под рукой нет бумаги. Он подчеркнул, что такой способ позволит не только избежать посторонних запахов, но и обеспечит быстрый и безопасный розжиг огня для шашлыка.

В качестве бумаги может быть газета или листки тетрадки, но лучше не использовать глянцевые листы, может быть неприятный дым. А так, если не придираться, то чернила не нанесут вашему шашлыку вреда. Вообще, самый лучший вариант, если под рукой нет бумаги, — газовая горелка. Быстро, просто и без запаха. Друзья, будьте осторожны. Правильно выбирайте дрова и материалы для розжига, тогда вы получите вкусный и безопасный шашлык, — резюмировал Чаплин.

Ранее гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что сочетание шашлыка с водкой увеличивает нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, алкоголь не только провоцирует переедание, но и негативно влияет на работу внутренних органов. Она подчеркнула, что шашлык сам по себе является тяжелой пищей.