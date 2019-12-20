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Эксперты в преддверии Нового года подготовили рекомендации, с какими закусками можно, а с какими нельзя сочетать игристые вина.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, не стоит употреблять вместе с шампанским квашеную капусту, грибы, острые и маринованные продукты, селёдку под шубой, холодец или свиную рульку с капустой.

Она отметила, что киви, грейпфрут, мясо гуся или утки и салаты с майонезом не сочетаются с сухими и кислыми винами.

В свою очередь директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов посоветовал не закусывать шампанское и белые игристые вина сыром и шоколадом. Вместо них он предложил обратить внимание на морепродукты и чёрную икру.

Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличное сочетание, — отметил специалист.

Соломатина согласилась с ним, однако добавила, что такие напитки хорошо сочетаются с нежирной телятиной, некислыми фруктами и лёгкими десертами, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.