Россиянам рассказали, чем можно заменить дорогую красную рыбу Диетолог Мансурова предложила заменить дорогую красную рыбу килькой и скумбрией

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Известную своими полезными свойствами дорогостоящую красную рыбу можно заменить более доступными по цене видами рыб, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Ирина Мансурова. По ее словам, вместо лосося и форели в качестве источника ненасыщенных жирных кислот прекрасно подойдут хамса, сардины, иваси, килька и скумбрия.

Как пояснила врач, в хамсе содержится большое количество фосфора, кальция и минеральных веществ. А употребление сардин, кильки и иваси способно уменьшить риск возникновения онкологии, помогает работе сердца и сосудов, действует успокаивающе на нервную систему, усиливает остроту зрения, а также повышает уровень гемоглобина в крови.

Рыба также помогает в лечении псориаза и экземы, уменьшает воспалительные процессы, предотвращает раннее старение, улучшает работу головного мозга, укрепляет память. Всего 100 г сельди содержат почти полторы суточные нормы витамина D и суточную норму омега-3, — сообщила Мансурова.

Также источником омега-3 жирных кислот и витамина D является скумбрия. Кроме того, в ней белка больше, чем в печени трески.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что скумбрия является самой полезной для здоровья пожилых людей рыбой из-за большого содержания в ней омега-3 жирных кислот и легко усваиваемого белка. По ее словам, особая ценность этой рыбы заключается в том, что полезные вещества формируются в ней естественным путем.