Россиянам рассказали, чем можно заменить Booking РСТ: в России есть более 100 перспективных платформ бронирования вместо Booking

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Сейчас в России около сотни сервисов, с помощью которых можно забронировать отели по всему миру, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, насколько «Авито» сможет составить конкуренцию ушедшему Booking, судить пока рано, все будет зависеть от его удобства в использовании.

Насколько «Авито» достойная замена Booking, говорить пока рано, все зависит от того, насколько удобен и прост в использовании будет сервис. Сейчас существует уже около 100 сервисов, в которых можно забронировать отели по всему миру, так что потребитель не испытывает дефицита, как пару лет назад. Но полным аналогом «Авито» стать не сможет, потому что Booking — это международная сеть, — сообщил он.

В феврале NEWS.ru писал, что к лету отдых в Турции заметно подешевеет для россиян. Бизнес в стране пытается вернуть туристов из РФ. Владельцы местных отелей уже снизили цены на 20%, а в дальнейшем стоимость туров может упасть еще на 25–30%. Если два года назад средний чек на одного человека составлял $1094, то в 2024-м, как ожидается, он опустится до $615. Впрочем, окончательный прайс на летний сезон в Турции станет известен в конце апреля.

Ранее сообщалось, что на фоне спецоперации на Украине мошенники придумали новые схемы обогащения, связанные с частой отменой или переносом авиарейсов. Так, злоумышленники стали создавать фейковые сайты, где нужно ввести данные банковской карты якобы для возврата денежных средств за несостоявшийся полет.