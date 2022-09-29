Россиянам рассказали, чем опасен трудоголизм Психолог Малюга: трудоголизм может привести к проблемами с физическим и психическим здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудоголизм может обернуться серьезными проблемами с физическим и психическим здоровьем, и его опасность состоит в том, что общество одобряет эту зависимость, рассказала психолог Кристина Малюга. В беседе со СМИ специалист отметила, что трудоголики, полностью погружаясь в работу, начинают испытывать эмоциональные проблемы. Человек игнорирует собственные переживания и перестает адекватно воспринимать действительность.

Окружающие могут не только не замечать проблемы, но и подкреплять поведение человека, который очень много работает, оправдывая это тем, что он старается достичь профессионального мастерства, больше заработать денег. Хотя сам человек при этом игнорирует остальные сферы жизни, — сообщила психолог.

По словам эксперта, признаком трудоголизма также является факт, что человек чувствует себя живым только во время работы. В остальное время его охватывает апатия. Такие люди очень сильно гордятся успехами в карьере, но тяжело переживают неудачи.

Ранее hh.ru и «Сбер ЕАПТЕКА» провели исследование, результаты которого показали, что работа может негативно повлиять на самочувствие вне зависимости от возраста, в частности, у трудоголиков могут возникнуть бессонница и повышенная тревожность. Так, более 70% респондентов признались, что работа негативно сказывается на их ментальном и физическом здоровье.