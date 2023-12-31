Россиянам рассказали, чем лучше всего закусывать алкоголь Врач Белоусов: идеальной закуской к алкоголю являются рыба, печень и овощи

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Вероятность алкогольного отравления снижается, если выпивать на сытый желудок, рассказал Lenta.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. По его словам, лучшими закусками к столу будут орехи, печень, рыба, овощи и фрукты.

Продукты, богатые витамином В, например, овощи и фрукты, орехи, печень, являются идеальной закуской к столу. Они снижают риск отравления. На праздничном обеде найдите место и продуктам, которые содержат большое количество жирных кислот: авокадо и рыбе, — уточнил Белоусов.

Врач отметил, что не менее важна в этом вопросе и термическая обработка продуктов. По словам Белоусова, лучше всего препятствует активному всасыванию алкоголя в кровь жирная и горячая еда. Вместе с тем вода и безалкогольные напитки помогут замедлить процесс опьянения, констатировал специалист.

Ранее диетолог Людмила Микитюк посоветовала начинать новогодний ужин с холодных закусок, так как они возбуждают аппетит. Она добавила, что праздничный стол стоит сервировать, выкладывая готовые блюда небольшими порциями, чтобы попробовать все, но не переесть. В качестве холодных закусок подойдут небольшие бутерброды, рыбная и мясная нарезка, овощное ассорти, а также паштеты и икра, объяснила Микитюк.