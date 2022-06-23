Россиянам рассказали, чего нельзя делать в собственной квартире Адвокат Кудерко: в оборудованной газом кухне нельзя делать арку и снимать дверь с петель

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россияне не могут распоряжаться пространством своего жилья так, как они того захотят. Отечественное законодательство накладывает на это ряд ограничений. В частности, гражданам нельзя делать арки, снимать двери с петель и выращивать цветы на балконе. Об этом рассказала в интервью агентству ПРАЙМ адвокат Елена Кудерко.

В кухне, оборудованной газом, нельзя сделать арку и снять дверь с петель. Объединить кухню с комнатой и сделать совместное пространство тоже не получится, — заявила юрист.

Также она сообщила, что россиянам запрещено хранить на балконе многоквартирного дома взрыво- и пожароопасные предметы, устанавливать сушилки и выращивать цветы на балконе и оконных карнизах.

Кроме того, законом запрещено выполнять на дому некоторые виды трудовой деятельности: шить на профессиональной швейной машине, готовить и выпекать на продажу, заниматься массажем, гаданиями, народной медициной.

Ранее специалисты назвали места в квартире, где можно заразиться опасными бактериями. В частности, опасные бактерии и вирусы в квартире будут размножаться в холодильнике, так как обычно там недостаточно низкая температура, чтобы предотвратить распространение болезнетворных микроорганизмов. При этом специалисты призвали обратить особое внимание на полки для хранения мяса.